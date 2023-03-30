Москвичам предрекли проблемы с городским климатом
Москвичам предрекли проблемы с городским климатом из-за волн жары.
Проблемы с городским климатом москвичам предрекла руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко. В преддверии фестиваля EcoFrendlyFest’е, она рассказала «Мосленте» про экологическую обстановку в городе и ее возможное ухудшение в ближайшем будущем.
«Все зависит от того, как быстро на территории Москвы будет сокращаться количество транспорта на бензиновых и дизельных двигателях, и как именно будет развиваться борьба с глобальным климатическим кризисом», — отметила Рябко.
По ее словам, ситуация в Москве может оказаться катастрофической из-волн жары. Так как с повышением температуры резко возрастает и концентрация вредных веществ в воздухе. Негативно на атмосферу влияет также асфальтированность дорог и недостаточное озеленение площадей.
Эксперт отметила, что для изменить экологическую ситуации можно по средствам сокращения количества транспорта, особенно работающего за счет бензина и увеличения зелени в городе.
Ранее стало известно, что в Москве начнут производить одежду из переработанного пластика.