Москвичам предрекли проблемы с городским климатом

Проблемы с городским климатом москвичам предрекла руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко. В преддверии фестиваля EcoFrendlyFest’е, она рассказала «Мосленте» про экологическую обстановку в городе и ее возможное ухудшение в ближайшем будущем.

«Все зависит от того, как быстро на территории Москвы будет сокращаться количество транспорта на бензиновых и дизельных двигателях, и как именно будет развиваться борьба с глобальным климатическим кризисом», — отметила Рябко.

По ее словам, ситуация в Москве может оказаться катастрофической из-волн жары. Так как с повышением температуры резко возрастает и концентрация вредных веществ в воздухе. Негативно на атмосферу влияет также асфальтированность дорог и недостаточное озеленение площадей.

Эксперт отметила, что для изменить экологическую ситуации можно по средствам сокращения количества транспорта, особенно работающего за счет бензина и увеличения зелени в городе.

Ранее стало известно, что в Москве начнут производить одежду из переработанного пластика.