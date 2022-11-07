Раскрыты основные проблемы уличного искусства в Москве

Основные проблемы уличного искусства в столице раскрыл «Мосленте» художественный руководитель московского смотра современного искусства «Здесь и Сейчас» Игорь Поносов. По его словам, в столице отсутствует культура граффити и стрит-арта, но постепенно отношение к этому меняется.

«Этот вопрос нужно поднимать. Нужна некая художественная комиссия, выработанные механизмы, которые позволили бы сохранять эти граффити, росписи и муралы», — заявил герой интервью. Он сравнил уличное искусство с полезной бактерией в желудке города.

Одним из первых знаковых фестивалей стрит-арта в Москве стала международная «Роза мира» в 2008 году. В рамках мероприятия уличные художники расписали 12 городских фасадов. Однако после этого в столице долгое время не проводились подобные фестивали. «Наверное потому, что это трудно было согласовать, не было законодательных механизмов», — предположил Поносов.

Ситуация изменилась в 2013-2014 годах, когда в столице по инициативе Департамента культуры прошел один из наиболее масштабных фестивалей уличного искусства «Город земли». «Недочеты заключались в том, что, когда в 2014 году было расписано такое количество поверхностей, рекламодатели поняли, что под видом искусства можно внедрять рекламу. Они начали эту лазейку использовать, и всячески продвигали таким образом свои рекламные сообщения. Поначалу у них это даже получалось, что вызвало общественное возмущение, после чего законодательно было запрещено создавать работы на поверхностях Москвы», — вспомнил худрук «Здесь и сейчас».

Однако уже в 2018 году при поддержке Департамента культуры был создан проект «Здесь и сейчас», который проходит в столице четвертый год. «По сути это ежегодный смотр, московская сцена современного искусства, которая показывает его срез. Уже в прошлом году в его рамках были первые после 2014 года попытки выйти в городское пространство, представляя там художественные объекты и произведения. В этом году мы продолжаем эту линию, миссию продвижения современного искусства через городское пространство», — заключил Поносов.

Ранее об активном граффити-комьюнити в Москве рассказал куратор направления «монументальная живопись» проекта «Здесь и сейчас» Эльчин Али-Заде. По его мнению, наличие уличных рисунков в районе давно не считается признаком запустения и криминальности. В пример Али-Заде привел современные пространства в центре Москвы — «Флакон», «Винзавод» и ArtPlay.