По результатам проведенного медиахолдингом Rambler&Co ко Дню строителя исследования стал известен процент занимающихся строительством россиян. Выяснилось, что в этой сфере занят каждый десятый житель страны. Полные данные опроса попали в распоряжение «Мосленты».

Более половины — 54 процента — опрошенных рассказали, что занимаются строительством в той или иной форме. Из них 31 процент делает это из-за необходимости и только на дачах, для 13 процентов это хобби, и лишь десять процентов — это профессиональные строители. 46 респондентов не имеют ничего общего с этим видом деятельности.

Из тех, кто увлекается стройкой, большинство предпочитает крупные объекты. Так, 48 процентов из них уже построили дом, 26 процентов — сарай, баню или другое помещение для хозяйственных нужд. 17 процентов признались, что сами еще ничего не возводили, но успели принять участие в ремонтных работах различных помещений. Девяти процентам доводилось создавать скворечники, собачьи будки или нечто подобное.

Среди главных плюсов самостоятельного участия в строительстве респонденты отметили два наиболее важных. По 37 процентов опрошенных заявили, что это дешевле и это качественнее. Еще 26 процентов признались, что им нравится держать все под своим контролем.

В опросе приняли участие около 100 тысяч пользователей, среди которых 72 процента мужчин и 28 процентов женщин.

Ранее с Днем строителя поздравил москвичей мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что многие поколения специалистов создают памятники архитектуры и инфраструктуру, улучшая столицу.