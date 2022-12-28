В Москве стало сложнее продать вторичное жилье

Срок продажи вторичного жилья в Москве превысил два месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на данные экосистемы FLIP. В начале 2022 года продать «вторичку» в столице можно было в среднем за 55 дней.

Эксперты предсказывают, что осуществить сделку в 2023 году станет еще сложнее из-за осторожности покупателей. Ситуацию могут улучшить скидки, которые сейчас предоставляют более трети продавцов.

В настоящий момент на вторичном рынке Москвы представлены более 95 тысяч квартир — это рекордное число, превышающее результат начала года на 33 процента. Цена квадратного метра «вторички» при этом снизилась на 9-10 процентов и составила 257-260 тысяч рублей, в 2023 году ожидается падение стоимости до 200-220 тысяч рублей.

Ранее в Москве резко выросло число квартир в небоскребах. Рынок высотных новостроек элитного и премиального сегментов увеличился в полтора раза за прошедшие пять лет, уточнили эксперты.