Раскрыты подробности о продаже особняка Пугачевой в Подмосковье

Подробности о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в подмосковной Истре раскрыл Life. Издание сообщило, что внук артистки Никита Пресняков пока не сможет искать покупателей: сделке с недвижимостью помешал долг по оплате аренды береговой линии.

Сумма задолженности певицы составляет порядка 44,5 тысячи рублей и 7 тысяч пени. Деньги взыскал через суд Комитет по управлению имуществом Солнечногорска. На сделки с домом наложены ограничения.

Ранее Пресняков выставил на продажу особняк в Истре за 225 миллионов рублей. По данным Life, позднее объявление исчезло с сайта. Несколько лет назад Пугачева подарила дачу Преснякову, заявляют СМИ.