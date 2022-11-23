Названа дата запуска экспериментальной онлайн-продажи алкоголя в Москве

Дату запуска экспериментальной онлайн-продажи алкоголя в Москве и Подмосковье назвали «Известия» со ссылкой на законопроект правительства. Онлайн-продажу отечественных вин запустят в столице и области с 1 ноября 2023 года и продлится она до 31 июля 2026-го.

«Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа», — рассказали в Минфине.

Спиртное можно будет купить через официальный сайт «Почты России». По информации издания, в Минфине посчитали, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия, а также росту спроса на отечественную продукции.

При этом против такой инициативы выступили представители Минздрава — в ведомстве беспокоятся, что алкоголь начнут приобретать несовершеннолетние.

«Курьерская доставка алкоголя на домашние и рабочие адреса также может повысить риски запоев, особенно если такая практика будет расширена на крепкое спиртное», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что к 2023 году ряд продуктов ожидает подорожание. Стало известно, что в новом году гарантированно вырастут цены на алкоголь, электронные сигареты, табачные изделия, автомобили и мотоциклы.