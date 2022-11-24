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09:49, 24 ноября 2022
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Названо время начала продаж кроссовера «Москвич»

Названо время начала продаж кроссовера «Москвич»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Время начала продаж нового кроссовера «Москвич» в дилерской сети компании назвали «Москве 24» в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Продажи нового городского кроссовера "Москвич" начнутся в дилерской сети "Москвич" в декабре 2022 года», — говорится в сообщении.

Собеседник ТАСС сообщил, что стоимость автомобиля «Москвич 3» может составить от 1,6 миллиона до двух миллионов рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования.

Ранее на бывшем заводе Renault в столице началась серийная сборка автомобилей «Москвич». Первым автомобилем, сошедшим с отечественного конвейера, стал кроссовер под названием «Москвич 3». «Уход прежнего владельца стал стимулом возрождения производства», — прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

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