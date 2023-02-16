В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до вечера субботы, 18 февраля, предупреждает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 21:00 18 февраля», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в четверг и пятницу, 16 и 17 февраля, ожидается от минус трех до минус шести градусов и преимущественно без осадков. В субботу, 18 февраля, в столицу придут снегопады и метель. Ожидается сильный ветер местами с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании к концу недели.