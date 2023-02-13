Синоптик предупредил москвичей о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании к концу недели. Об этом он рассказал РИА Новости.

Как отметил Вильфанд, температура воздуха начнет понижаться во второй половине недели. Ночью в четверг, 16 февраля, прогнозируется от минус 6 до минус 11 градусов. С пятницы по воскресенье по ночам ожидается от 8 до 13 градусов мороза, а днем — от минус 2 до минус 7 градусов.

Синоптик уточнил, что температура будет примерно на два градуса ниже климатической нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что в День всех влюбленных, 14 февраля, погода в Москве будет умеренно теплой и снежной. Он добавил, что сугробы вырастут примерно на четыре сантиметра.