Синоптики сообщили о продолжении потепления в Москве

О продолжении постепенного потепления в Москве сообщили синоптики Гидрометцентра России. В пятницу, 13 января, днем ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха в Москве составит минус 4-2 градуса, в Подмосковье — минус 6-1.

«Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Гололедица. В субботу, 14 января, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в Москве минус 5-3 градуса, по области минус 7-2 градуса. Днем в столице минус 2-0, по области минус 5-0 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Гололедица», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, до вторника, 17 января, погода будет стабильной с сохранением температурных значений выходных дней.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных, в Московской области — до конца недели.