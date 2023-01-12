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11:06, 12 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных, в Московской области — до конца недели, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 7:00 14 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. В Подмосковье предупреждение действует до пятницы, 13 января.

По данным синоптиков, в четверг в столице ожидается до минус 5–7 градусов, облачно, с прояснениями и без осадков. В пятницу — минус 2–4 градуса, небольшой снег, в субботу осадки продолжатся, потеплеет до минус 1 градуса.

Ранее москвичам рассказали о погоде на старый Новый год.

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