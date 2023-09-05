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15:41, 05 сентября 2023
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Раскрыта средняя продолжительность жизни в Москве

Средняя продолжительно жизни в Москве составила больше 75 лет.

Раскрыта средняя продолжительность жизни в Москве
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Среднюю продолжительно жизни в Москве назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на V Форуме социальных инноваций регионов, передает ТАСС.

По словам Мурашко, средний возраст жителей столицы превысил 78 лет. Тот же порог перешагнули ингуши и дагестанцы. Еще в 26 регионах страны возраст местных жителей превысил 73 года, отметил он.

Мурашко подчеркнул, что детская смертность при этом достигла своего исторического минимума.

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