15:41, 05 сентября 2023
1 мин.
Раскрыта средняя продолжительность жизни в Москве
Средняя продолжительно жизни в Москве составила больше 75 лет.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Среднюю продолжительно жизни в Москве назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на V Форуме социальных инноваций регионов, передает ТАСС.
По словам Мурашко, средний возраст жителей столицы превысил 78 лет. Тот же порог перешагнули ингуши и дагестанцы. Еще в 26 регионах страны возраст местных жителей превысил 73 года, отметил он.
Мурашко подчеркнул, что детская смертность при этом достигла своего исторического минимума.
Ранее «Мослента» писала о том, как как пенсионеру получить льготную путевку в санаторий и бесплатные продукты.