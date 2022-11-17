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13:56, 17 ноября 2022
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Диетолог перечислила продукты для восстановления печени

Диетолог перечислила продукты для восстановления печени
Фото: Ello / Unsplash

Продукты, помогающие восстановить нормальную работу печени, перечислила «Мосленте» врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

«При жировом гепатозе (ожирении печени) необходимо соблюдать низкокалорийную диету. Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету. В этом случае диета прекрасно восстановит работу печени», — пояснила специалист.

Для восстановления печени особенно полезны яйца, тыквенные семечки и любые овощи. Если же речь идет о затруднении оттока желчи из желчевыводящих путей, то в этом случае лечение определяется доктором, но параллельно назначаются препараты и диета, в которую входят продукты, обладающие легким мочегонным и желчегонным действием, сообщила Тихомирова.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова назвала лучшие методы диагностики заболеваний печени.

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