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18:14, 07 ноября 2022
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Транзитный проезд по МСД станет платным для одной категории транспорта

Транзитный проезд по МСД станет платным для одной категории транспорта
Фото: Агентство «Москва»

Со 2 января 2023 года транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным для одной категории транспорта — автомобилей не из Москвы и области. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

«Стоимость проезда составит 950 рублей. Транзит грузового транспорта без пропуска будет запрещен. Контролировать проезд будет уже действующая система фотовидеофиксации», — говорится в сообщении.

Бесплатно по этой магистрали смогут проехать все легковые автомобили со столичными и областными номерами, наземный городской транспорт с номерами Москвы и области. Кроме того, бесплатным проезд останется и для такси, имеющих лицензии на работу в столице и Подмосковье, а также для междугородних автобусов.

По словам Ликсутова, решение о вводе платного проезда для иногороднего транаспорта было принято для того, чтобы «жителям столицы и области не мешал транзитный трафик».

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