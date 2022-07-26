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Проезд по московскому скоростному диаметру объявили бесплатным для горожан

Проезд по московскому скоростному диаметру объявили бесплатным для горожан
Фото: АГН «Москва»

Будущий проезд по московскому скоростному диаметру объявили бесплатным для горожан, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы». В департаменте уточнили, что трасса станет быстрым способом для москвичей и жителей области передвигаться по столице — всего 40 минут в пути с юга на север.

«Пилотный режим работы начнется 1 января 2023 года, продлится один год, чтобы мы могли настроить систему», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Оплачивать дорогу придется транзитным автомобилям. Эти меры необходимы для защиты москвичей от притока больше 50 тысяч транзитных машин в сутки, недопущения чрезмерного скопления машин внутри МКАД и улучшения экологии: число вредных выбросов в прилегающих районах сократится на 20 процентов.

Сообщается, что основной участок МСД будет открыт в сентябре, а южный участок — в следующем году. Длина диаметра будет достигать 68 километров.

Ранее столичный Дептранс напомнил правила пользования электросамокатами. Управлять самокатом надо только двумя руками, не отвлекаясь от дороги, а ехать по велодорожкам или тротуарам.

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