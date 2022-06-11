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Столичный Дептранс напомнил правила пользования электросамокатами

Столичный Дептранс напомнил правила пользования электросамокатами
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Правила пользования электросамокатами напомнил в Telegram-канале столичный Дептранс.

«Электросамокаты — популярный в столице транспорт. Его развитие поддерживает Мэр Москвы С. Собянин. Со старта сезона пользователи совершили уже 4,5 миллиона поездок, больше 70 процентов из них — с транспортными целями: самокаты брали, чтобы доехать до офиса, в соседний район, то метро, МЦК или остановки. Просим пользователей соблюдать простые правила, которые сделают поездки безопасными для них самих и окружающих», — заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Перед началом поездки эксперты советуют проверить исправность самоката, а именно обратить внимание на работу тормоза и звукового сигнала, наличие передней фары и заднего фонаря, легко ли управлять устройством. Также требуется отследить по карте в приложении свой маршрут и понять, не выходит ли он за зону работы сервиса.

Кроме того, Дептранс рекомендует использовать налокотники, наколенники и шлем, в темное время суток надевать одежду со светоотражающими элементами. При этом управлять самокатом надо только двумя руками, не отвлекаясь от дороги, а управлять им можно по велодорожкам или тротуарам, где у пешеходов приоритет. Пересекать дорогу следует только будучи пешеходом по переходу.

Ранее юрист напомнила о мерах наказания за кражу велосипедов и самокатов. Эксперт рассказала, что в случае похищения личного имущества, будь то велосипед, самокат или коляска, будет возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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