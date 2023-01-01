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09:23, 01 января 2023
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Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится в 2023 году

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится в 2023 году
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Об изменении стоимости проезда в общественном транспорте Москвы в 2023 году стало известно «Мосленте».

С понедельника, 2 января, стоимость поездки в метро, МЦК и МЦД (зона «Центральная») по «Тройке» (билет «Кошелек») изменится на четыре рубля и составит 50 рублей, по тарифу «90 минут» — 75 рублей вместо 69 рублей.

Разовая поездка по билету «Единый» вырастет на один рубль и будет равна 62 рублям, а новая цена билета на две поездки составит 124 рубля.

При оплате проезда в метро, МЦК и МЦД с помощью системы Face Pay цена одной поездки не изменится и, как и прежде, будет равна 46 рублям.

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