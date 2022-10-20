Перечислены профессии с самой высокой конкуренцией

Профессии с самой высокой конкуренцией перечислили в опросе сервисом «Работа.ру» 3000 россиян.

«Высокую конкуренцию на рынке труда ощущают 36 процентов опрошенных. Из них 10 процентов заняты в отрасли IT, девять процентов — в производстве, а восемь — в сфере бухгалтерии», — говорится в сообшении.

При этом не очень высокую конкуренцию чувствует каждый пятый респондент. Из них большинство работают в производственной сфере, IT и строительстве. Сезонные скачки замечали 17 процентов участников опроса.

26 процентов россиян, работающих на производстве, в сфере транспорта и логистики, а также строительства, указали на отсутствие конкуренции на рынке труда.

Ранее москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий. Большинство новых предложений в Москве составляют рабочие профессии.