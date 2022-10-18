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19:11, 18 октября 2022
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Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий

Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий
Фото: Unsplash

В столичной службе занятости москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщила заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Служба занятости сотрудничает не только с работодателями с большой потребностью в кадрах, но и с передовыми технологичными платформами онлайн-рекрутинга. Мы расширили агрегированную базу на 25 тысяч вакансий. Теперь она составляет почти 400 тысяч», — сказала Ракова.

По данным заммэра, большинство новых предложений в Москве составляют рабочие профессии. Это инженеры-механики, технологи, монтеры пути, электрогазосварщики, автослесари, сантехники и другие специалисты.

Ранее были перечислены вакансии для москвичей без опыта работы. Работодатели предлагают вакансии почти для трех тысяч начинающих специалистов: продавцов-кассиров, менеджеров по товарам и интернет-заказам, работников предприятия, поваров, курьеров и финансовых консультантов.

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