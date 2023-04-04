Стали известны профессии подрабатывающих текила-герл девушек

Сферы основной занятости текила-герл в Москве назвала «Мосленте» столичная текила-герл, замруководителя агентства PromoPeople Софья Решетова.

«У нас за все время существования агентства работало довольно много начинающих актрис. Они подрабатывают на каких-то съемках, играют в театрах и подрабатывают у нас. Девушки говорят, что актерское мастерство очень помогает в общении с людьми», — сказала Решетова.

Также на подработку выходят студентки, выпускницы вузов и девушки из промо-индустрии. По словам собеседницы «Мосленты», текила-герл часто совмещает моделинг, промо-выставки и работу в барах.

Ранее были названы основные требования к работающим в центральных барах Москвы текила-герл.