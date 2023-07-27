Житель Подмосковья проглотил дверную ручку

Дверную ручку, зубную щетку и две дужки от очков проглотил 22-летний житель Коломны, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья. Пациент с инородными предметами в желудке поступил в Коломенскую городскую больницу.

Врачи вытащили 10-сантиметровую дверную ручку и 19-сантиметровую щетку при помощи эндоскопа. Извлечь дужки от очков тем же способом не удалось, поэтому хирургам пришлось провести мужчине операцию.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Ему выписали направление к психиатру.

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