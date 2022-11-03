Москвичам спрогнозировали зиму холоднее предыдущей

Зиму холоднее предыдущей спрогнозировал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом метеоролог рассказал на пресс-конференции, его слова цитирует ТАСС.

«В среднем температура в центре России прогнозируется около нормы. Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой», — заявил синоптик.

Специалист добавил, что этой зимой будут частые оттепели и морозы до минус 15-20 градусов.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что устойчивых морозов и установления снежного покрова можно ожидать в столице не ранее второй декады ноября.