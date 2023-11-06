Москвичам дали прогноз погоды на неделю

Возвращение прохладной погоды пообещала москвичам ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. В беседе с РИА Новости эксперт сообщила, что столбики термометров опустятся ближе к концу недели

Так, в понедельник и вторник в городе сохранится дождливая погода. Начиная с четверга столицу ждет похолодание до 2-3 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров могут опуститься до 0 градусов. Кроме того, не исключены слабые заморозки, сообщила метеоролог.

Ранее в столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.