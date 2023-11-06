«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в столичном регионе с 10:00 до 18:00 6 ноября.

Кроме того, в Москве ожидается дождь, столбики термометров при этом достигнут 9-11 градусов тепла.

Ранее синоптик Леус пообещал москвичам аномальное тепло.