09:40, 06 ноября 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области
В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.
По данным метеослужбы, ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в столичном регионе с 10:00 до 18:00 6 ноября.
Кроме того, в Москве ожидается дождь, столбики термометров при этом достигнут 9-11 градусов тепла.
Ранее синоптик Леус пообещал москвичам аномальное тепло.