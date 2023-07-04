Раскрыта масштабная программа фестиваля «Вкус лета» в «Депо.Москва»

Масштабную программу фестиваля «Вкус лета» в фудмолле «Депо.Москва», который пройдет в День семьи, любви и верности в субботу, 8 июля, раскрыли «Мосленте» организаторы.

С 11:00 посетители смогут принять участие в конкурсе на самый креативный хот-дог, экшн-игре в стиле шоу «Форт Боярд», дегустации азотного мороженого, интеллектуальной игре и других активностях. Всего пройдет более 30 розыгрышей с призами — сертификатами на проживание в пятизвездочных отелях, блендерами, косметическими наборами и другими подарками.

Кроме того, на территории фудмолла будут организованы выступления экспертов в областях здорового питания и нутрициологии, ответственного потребления и экологичного образа жизни. А в детской зоне самых маленьких гостей будут ждать настольные игры и кулинарный мастер-класс по приготовлению печенья.

На главной сцене фудмолла приглашенные шеф-повара проведут мастер-классы по приготовлению малиновой тарталетки, вафлей из авокадо, бенто-тортов и окрошки.

Принять участие во всех активностях можно бесплатно. К участию приглашаются люди любого возраста. Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.

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