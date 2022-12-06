Раскрыта программа конференции про промышленное наследие городов в Музее Москвы

С 8 по 10 декабря в Музее Москвы пройдет VII научно-практическая офлайн-конференция «Музей в городе — город в музее». Программу мероприятия, посвященного промышленному наследию российских городов, раскрыли «Мосленте» в столичном Департаменте культуры.

В рамках конференции эксперты в области урбанистики, архитектуры и музейной деятельности обсудят вопросы индустриального наследия мегаполисов и его сохранения, а также включение бывших заводов и фабрик в современный городской ландшафт. Модераторами дискуссии выступят генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, соучредитель и генеральный директор Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab» Кетеван Хелая, а также координатор проекта МосПромАрт, старший научный сотрудник Музея Москвы Инна Крылова.

10 декабря параллельно с обсуждениями запланированы три лекции: «История строительства первого московского водопровода», «Основные отраслевые тренды индустриального расцвета Москвы начала ХХ века» и «Среднесрочные перспективы промышленного наследия в Москве».

Вход на конференцию открыт для всех желающих, зарегистрироваться для участия можно на сайте культурного учреждения. Трансляция каждого события пройдет на странице Музея Москвы во «ВКонтакте».

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