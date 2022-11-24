Раскрыта программа масштабной выставки реставраторов в Москве

Программу масштабной выставки реставраторов с 24 по 26 ноября в центре современного искусства «Винзавод» в Москве раскрыли «Мосленте» в пресс-службе правительства столицы.

«Отечественные производители представят на выставке больше 100 импортозамещающих решений, включая новые материалы и технологии. Эксперты будут рассказывать о современных методиках сохранения памятников архитектуры и музейных экспонатов», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Гостей ждут лекции, мастер-классы для профессионалов и любителей, деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов отрасли, а также конкурс для студентов. Кроме того, будет открыта «Библиотека реставратора» с книгами об истории и сохранении объектов культурного наследия.

На встречах выступят эксперты из России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. В лектории речь пойдет о работе с элементами из дерева и натурального камня, кирпича, штукатурным и лепным декором, станковой живописью.

Попасть на мероприятия могут все желающие. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте экспозиции. Здесь же можно ознакомиться с подробным расписанием.

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