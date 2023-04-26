Раскрыта масштабная программа маркетов Московской недели моды

На маркетах Московской недели моды с 28 по 30 апреля все желающие смогут получить консультации стилистов и посетить открытые выступления спикеров на темы моды и стиля. Масштабную программу маркетов раскрыли «Мосленте» в пресс-службе мероприятия.

«Маркеты Московской недели моды — событие не только дающее возможность заявить о себе и найти аудиторию брендам со всей страны, но и отвечающее интересу горожан. Москвичи смогут принять участие в бесплатных консультациях от профессионалов сферы моды и красоты, а также больше узнать о стиле и о работе отечественных дизайнеров благодаря паблик-токам», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Выступления экспертов в мире моды пройдут в ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера» и ТРЦ «Хорошо!» Расписание можно будет посмотреть на официальном сайте Московской недели моды. А в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТРЦ «Павелецкая плаза» и ТРЦ «Хорошо!» будут представлены дизайнеры женской одежды повседневного стиля и премиум сегмента. Здесь можно будет купить продукцию брендов Radical Chic, Gapanovich, Measure, 1377, ZA_ZA, BITTE_RUHE, IT’S PERSONAL, Surovaya, COME AMO, PLNB Jeans, SHIN BRAND, Patratskaya, ABZAEVA, FRONT и других.

В течение трех дней, одежда, обувь и аксессуары от почти 700 дизайнеров и брендов из 96 городов России будут доступны к покупке в торговых точках, оборудованных в участвующих в мероприятии ТЦ. Кроме того, часть претендентов представит свою продукцию на фестивальных площадках «Московских сезонов».

Кроме того, благодаря сотрудничеству супермаркетов «Золотое яблоко» с мероприятием гости маркетов смогут сделать бесплатную укладку и макияж. Визажисты и стилисты будут принимать ежедневно 28 по 30 апреля с 12:00 до 20:00 в супермаркетах парфюмерии «Золотое яблоко» в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза».

Дизайнеры-участники маркетов дополнительно разместят свои товары в специальном каталоге на платформе сделановмоскве.рф. Прямые эфиры с маркетов Московской недели моды будут также доступны онлайн: трансляции пройдут на платформе соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе и на платформе «VK Видео».

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