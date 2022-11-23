Зоологи показали на видео прогресс в заживлении ран у медведя Диксона
Зоологи показали на видео прогресс в заживлении ран у медведя Диксона, привезенного с Севера на реабилитацию в столицу. Ролик о состоянии здоровья хищника появился в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Пока Диксон находился под наркозом после удаления сломанного клыка, ветеринары осмотрели и обработали его раны на парализованных лапах. «Сегодня видны уже существенные улучшения — под воздействием регенерирующих средств образовалась грануляция с новым волосяным покровом», — написала Акулова.
При этом гендиректор зоопарка отметила, что закрывать раны наколенниками и пластырями специалисты не стали. Медведь не привык к ним и все равно снял бы, когда проснулся.
Ранее прием медведя Диксона у стоматолога попал на видео. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что проводить операцию ранее было опасно из-за тяжелого состояния хищника.