04:24, 13 октября 2023
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Прогулка босоногих москвичей по осенней столице попала на видео
Москвичи прогулялись босиком по улице в октябре и развеселили россиян.
Прогулка босоногих москвичей по улице в октябре попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва на максималках».
Гуляющие в куртках и без обучи мужчина и женщина развеселили россиян. «Когда мама говорила надеть шапку, но про ботинки не было ни слова», — прокомментировали ролик в сообществе. Видео набрало сотни положительных реакций от пользователей сети.
Ранее босоногий пассажир на желтой ветке столичного метро попал на видео. Увиденное возмутило пользователей сети.