Прогулка босоногих москвичей по осенней столице попала на видео

Гуляющие в куртках и без обучи мужчина и женщина развеселили россиян. «Когда мама говорила надеть шапку, но про ботинки не было ни слова», — прокомментировали ролик в сообществе. Видео набрало сотни положительных реакций от пользователей сети.

Ранее босоногий пассажир на желтой ветке столичного метро попал на видео. Увиденное возмутило пользователей сети.