Спортивная прогулка москвича с голым торсом в метель попала на видео

На кадрах видно, что герой видео устроил спортивную прогулку с голым торсом. Мужчина в штанах, обуви и шапке прошелся по тротуару со спортивными снарядами, периодически переходя на бег. «ЗОЖ — наше все! Он реально крут», — восхитились увиденным в сообществе.

Ролик собрал сотни положительных реакций от пользователей сети. Фолловеры оставили под видео со спортсменом более 200 «лайков».

Ранее на видео попала прогулка москвича в трусах по заснеженной детской площадке. На кадрах видно, как россиянин в цветастых «семейниках» длиной по колено идет по снегу босиком. Пользователей сети восхитила его закалка.