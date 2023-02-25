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23:28, 25 февраля 2023
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Спортивная прогулка москвича с голым торсом в метель попала на видео

Спортивная прогулка москвича с голым торсом в метель попала на видео
Кадр: видео Telegram-канал «Первый Московский»

Житель столицы прогулялся с гантелями по улице в метель и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Первый Московский».

На кадрах видно, что герой видео устроил спортивную прогулку с голым торсом. Мужчина в штанах, обуви и шапке прошелся по тротуару со спортивными снарядами, периодически переходя на бег. «ЗОЖ — наше все! Он реально крут», — восхитились увиденным в сообществе.

Ролик собрал сотни положительных реакций от пользователей сети. Фолловеры оставили под видео со спортсменом более 200 «лайков».

Ранее на видео попала прогулка москвича в трусах по заснеженной детской площадке. На кадрах видно, как россиянин в цветастых «семейниках» длиной по колено идет по снегу босиком. Пользователей сети восхитила его закалка.

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