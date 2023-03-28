В центре Москвы заметили «Раскольникова» с топором

В центре города заметили московского «Раскольникова»: мужчина прогулялся по столичной улице в районе делового квартала «Москва-Сити» с топором в руках. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Городской дровосек», — подписали ролик администраторы канала.

На кадрах запечатлен мужчина, он одет в спортивные штаны и куртку с капюшоном. В левой руке он несет топор без чехла.