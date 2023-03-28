В центре Москвы заметили «Раскольникова» с топором
Опубликовано видео прогулки по столичной улице мужчины с топором в руках.
В центре города заметили московского «Раскольникова»: мужчина прогулялся по столичной улице в районе делового квартала «Москва-Сити» с топором в руках. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».
«Городской дровосек», — подписали ролик администраторы канала.
На кадрах запечатлен мужчина, он одет в спортивные штаны и куртку с капюшоном. В левой руке он несет топор без чехла.
«Раскольников идет к старухе-процентщице», «Раскольников уже не тот», «Это он идет рубить друга за то, что тот ему не отдал долг», «Раскольников. Версия 2023», «Пошел кого-то убивать», «Это чехол на айфон, вы что, не в тренде?», «Сфоткай, типа я такой опасный по улице с топором хожу», «Модный аксессуар весна-2023», «Дачный сезон скоро начинается, может, по акции парень отоварился», «Правнук Раскольникова, к коллекторам идет», «Раскольников вышел за своими 317 рублями и 60 копейками. Микрокредитные организации, берегитесь», — поупражнялись в юморе комментаторы.
Ранее «жену Фредди Крюгера» заметили в московском метро.