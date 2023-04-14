Массовая прогулка женщин по Москве в нижнем белье попала на видео

Массовая прогулка женщин в нижнем белье в районе делового центра «Москва-Сити» попала на видео. Кадрами поделился Telegram-канал «Москва 24».

В ролике видно, как группа россиянок идет по улице в распахнутых бежевых тренчах, черных комплектах нижнего белья и туфлях на каблуках. Некоторые женщины дополнили «униформу» тонкими чулками. «В столице похолодало, но только не в районе "Москва-Сити"», — отметили в группе.

Акция героинь видео вызвала неоднозначную реакцию в сети. Многие возмутились прогулкой женщин по улице в столь откровенном виде. Однако нашлись те, кто поставил под публикацией лайки и одобрительные эмодзи.

Ранее московские мужчины оценили костюмы участниц мультпарада в детском магазине. На опубликованных кадрах женщины с барабанами прошлись в белых мини-юбках и бело-желтых сапогах до колена.