В столице выберут и назовут лучшие произведения о Москве

Лучшие произведения о Москве выберут и назовут в Медиацентре столичного парка «Зарядье» в пятницу, 16 декабря. Там пройдет церемония награждения Третьей Московской Арт Премии, а также состоится открытие выставки номинантов, сообщили «Мосленте» в пресс-службе мероприятия.

«Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы вручит премии авторам произведений, созданных с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года в пяти номинациях: "Изобразительное искусство", "Театр", "Кино", "Литература" и "Музыка". Представленные произведения должны соответствовать хотя бы одному из трех критериев: они должны рассказывать о Москве, быть созданными в Москве или для Москвы», — рассказали в пресс-службе.

Московская Арт Премия вручается по итогам открытого конкурса. Победителей определит экспертный совет, в состав которого в 2022 году вошли исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, режиссер Юрий Квятковский, урбанист Петр Кудрявцев, музыкальный критик и композитор Петр Поспелов, директор РОСИЗО Ольга Галактионова и другие.

Особенность выставки этого года — представление в пространстве выставочного зала работ всех номинантов премии.

Ранее в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открылась выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко». Увидеть ретро-платья и нижнее белье столетней давности можно до 24 января 2023 года.