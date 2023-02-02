Москвичам напомнили простой способ прокачать пунктуальность

Простой способ прокачать пунктуальность москвичам напомнили в Telegram-канале столичного Дептранса. Так, пассажиры городского транспорта могут рассчитать с точностью до минуты, через сколько придет нужный автобус или электробус благодаря приложению «Московский транспорт».

«Мы продолжаем развивать электронные сервисы, в том числе городское приложение "Московский транспорт". В 2017 году в нем заработала функция отслеживания прибытия городского транспорта онлайн. Она помогает жителям точнее рассчитывать время на дорогу. Это одна из самых популярных функций приложения», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что данной функцией юзеры воспользовались уже более 128 миллионов раз. Чтобы ознакомиться с прогнозом прибытия, в приложении нужно выбрать остановку и во всплывшем окне посмотреть весь транспорт, проходящий через нее. Кроме того, по тому же принципу можно ознакомиться с расписанием транспорта на неделю вперед.

Ранее москвичи вспомнили прообраз современного автобуса. Так называемый омнибус ходил по столичным улицам в позапрошлом столетии.