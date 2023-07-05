Стало известно об исчезновении двух пенсионерок в Москве

В Москве пропали две пенсионерки, а их квартира оказалась выставлена на продажу, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По имеющей информации, женщина приехала навестить пожилую мать и тетю в одну из столичных квартир, однако пенсионерок дома не оказалась. Более того, жительнице столицы открыли дверь рабочие, которые уже начали заниматься ремонтом внутренних помещений. Однако данные заказчиков ремонта они сообщить не смогли.

После этого, женщина обнаружила в интернете объявление о продаже квартиры, оформленной на ее пожилую мать. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По факту проводится проверка. Местонахождение пенсионерок остается неизвестным.

Ранее мошенники представились сотрудниками ФСБ и похитили пожилую москвичку.