Прошлая ночь стала самой холодной за июль и август в Москве

Прошлая ночь в Москве оказалась одной из самых холодных с начала лета. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В условиях малооблачной погоды и продолжающегося поступления в центр Европейской России холодных воздушных масс, минувшая ночь в столице стала одной из самых холодных с начала лета. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил плюс 9,7 градуса — это третий показатель среди самых холодных с начала лета и самая низкая температура за июль и август», — заметил специалист.

Синоптик уточнил, что на других метеостанциях российской столицы зафиксировали температуру от плюс 8,1 градуса (в Бутово) и до плюс 10,7 градуса (на Балчуге). В Новой Москве похолодало до плюс 7,5 градуса. Эксперт добавил, что лишь в Люберцах в эту ночь температура превысила 10 градусов, при этом в Сергиевом Посаде оказалось холоднее всего — столбики термометров показали 6,7 градуса.

Ранее москвичам посоветовали забыть о купальном сезоне. Синоптики отмечают, что с приходом похолодания он официально завершился.