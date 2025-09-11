Прославленный хоккеист поделился впечатлением от Москвы

Прославленный российский хоккеист Павел Буре назвал Москву лучшим городом мира, в котором можно комфортно жить. Об этом он высказался в беседе с «Матч ТВ».

«Я по работе бывал и жил в разных странах и столицах. Мне есть с чем сравнивать. Мне не 20 лет, я повидал практически все. По комфорту Москва — город номер один», — поделился спортсмен. Он добавил, что много ходит пешком по любимому городу и видит, что в каждом дворе есть спортивная площадка.

Буре рассказал, что в 90-е мало кто из хоккеистов НХЛ приезжал в Россию, потому что боялись. Он же постоянно прилетал домой, как только заканчивался хоккейный сезон. «Полгода работал в Америке, полгода жил в Москве — так было всегда! И я видел разные времена», — вспомнил он.

Ранее американский режиссер Вуди Аллен рассказал о своей поездке в Москву и Санкт-Петербург. Он гостил в Петербурге несколько дней, после чего отправился в Москву. В столице кинематографист хорошо провел время в нескольких музеях.