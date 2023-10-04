В Москве проститутки похитили у спящего клиента 440 тысяч рублей через приложение банка. Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.

Двое мужчин обратились в полицию и сообщили, что воспользовались услугами двух женщин во время отдыха в сауне. Они перевели ночным бабочкам 18 тысяч рублей, а затем уснули в состоянии алкогольного опьянения.

Утром один из клиентов проституток обнаружил пропажу денег со счета. Он заявил, что женщины подсмотрели его пароль от онлайн-банка и перевели деньги пока он спал.

Ранее в Москве полиция пресекла работу салона интим-услуг.