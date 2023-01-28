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10:18, 28 января 2023
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В Москве пострадавшему из-за истязаний отчима школьнику установят протезы

В Москве пострадавшему из-за истязаний отчима школьнику установят протезы
Кадр: НТВ

Мальчику 2015 года рождения, пострадавшему из-за истязаний отчима, установят протезы восьми пальцев на руках. Об этом сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Оставлены только два больших пальца. Врачи сумели спасти сухожилия, чтобы в дальнейшем на месте ампутированных пальчиков можно было сделать хорошие протезы», — сообщила Ярославская.

Омбудсмен добавила, что мать школьника также воспитывает годовалую дочь. После госпитализации старшего ребенка девочку изъяли из семьи и поместили в соцучреждение. «Ранее в поле зрения органов опеки и других соцслужб семья не попадала», — уточнила уполномоченный по правам ребенка.

В пятницу, 27 января, отчима ребенка поместили под стражу на два месяца, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета. По факту истязания малолетнего в ведомстве возбудили уголовное дело.

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