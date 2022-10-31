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11:29, 31 октября 2022
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Сенатор высказался против празднования Хеллоуина в России

Сенатор высказался против празднования Хеллоуина в России
Фото: Ana Fernandez / Globallookpress.com

Против празднования Хеллоуина в России в своем Telegram-канале высказался глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Короче, святости в ежегодном октябрьском шабаше нет и не было. Хочется спросить: а какого, прости Господи, черта у нас-то это празднуют?! Весело? Модно? Как у них, на "прогрессивном" Западе?» — задался вопросом сенатор. Он выразил уверенность в том, что в нашей стране культа смерти присутствовать не должно.

Ранее было раскрыто отношение россиян к отечественным и зарубежным мультфильмам.

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