Сенатор высказался против празднования Хеллоуина в России

Против празднования Хеллоуина в России в своем Telegram-канале высказался глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Короче, святости в ежегодном октябрьском шабаше нет и не было. Хочется спросить: а какого, прости Господи, черта у нас-то это празднуют?! Весело? Модно? Как у них, на "прогрессивном" Западе?» — задался вопросом сенатор. Он выразил уверенность в том, что в нашей стране культа смерти присутствовать не должно.

Ранее было раскрыто отношение россиян к отечественным и зарубежным мультфильмам.