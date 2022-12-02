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22:33, 02 декабря 2022
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Названа общая протяженность лыжных трасс в Москве

Названа общая протяженность лыжных трасс в Москве
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Общую протяженность лыжных трасс в Москве назвал в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Он отметил, что в этом сезоне в городе откроют более четырех тысяч объектов зимнего отдыха.

«Будут функционировать 383 лыжные трассы общей протяженностью более 560 километров. В их числе 12 мест с искусственным оснежением», — сказал Бирюков.

Кроме того, для москвичей оборудуют 338 ледяных и снежных горок, свыше 1,8 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 20 лыжных баз и семь горнолыжных склонов, около 1,4 тысячи катков общей площадью порядка 1,3 миллиона квадратных метров — с искусственным и естественным льдом.

Ранее обстановка на Красной площади на открытии катка попала на видео. Когда на льду выступили артисты, возле катка вдоль ограждения выстроились желающие посмотреть номер.

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