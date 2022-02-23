В России задумали проводить проверки в местах массового скопления мигрантов

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил усилить контроль за миграционным процессом, передает РИА Новости.

В первую очередь он задумал систематически проводить оперативно-профилактические мероприятия в местах массового проживания мигрантов. Быстрыкин отметил, что агрессия приезжих связана с дезадаптацией к российскому менталитету и плохой организацией работодателями социально-бытовых условий пребывания иностранных граждан. Также неблагоприятной миграционной обстановке способствует и нелегальное проникновение в страну иностранцев, считает председатель СКР.

В связи с этим Быстрыкин поручил организовать мероприятия с целью выявить незаконно находящихся на территории страны граждан, а также запрещенные предметы и вещества.

Ранее в МВД России предложили начать высылать мигрантов за пьяное вождение, коррупцию, экстремизм и терроризм.