Молодой человек на спор прыгнул с Крымского моста в Москве

В столице молодой человек прыгнул с Крымского моста в Москву-реку из-за спора с девушкой, сообщает Telegram-канал SHOT. Своим поступком он хотел доказать подруге, что ему «не слабо».

Конфликт между парой произошел утром воскресенья, 12 марта. Молодой человек, решивший доказать свою смелость, смог самостоятельно доплыть до льдины. Однако у него не получилось выбраться из воды, поэтому на место прибыли спасатели.

Ранее на северо-западе столицы мужчина провел в ледяной воде Москвы-реки около десяти минут и выжил. Спасательную бригаду на место вызвали очевидцы.