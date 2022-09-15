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03:40, 15 сентября 2022
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Психолог привел примеры ускорения и замедления времени

Психолог привел примеры ускорения и замедления времени
Фото: Dane Wetton / Unsplash

Примеры ускорения и замедления времени привел в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. По его словам, это случается в стрессовых ситуациях и от скуки.

«В стрессовой ситуации время часто ускоряется. Точно также, как когда вы заняты чем-то интересным. И наоборот, когда вам скучно, время может тянуться крайне медленно. Восприятие времени также сильно изменяется в гипнотическом трансе. Иногда человеку кажется, что транс длился 7-10 минут, а на самом деле, он шел минут 35-40», — объяснил Долгов.

В пример эксперт привел ситуацию из жизни, когда на одном из первых прыжков с парашютом не мог найти так называемую «бобышку» для его раскрытия. Ему казалось, что поиски затянулись на 20 минут. Запись полета с камеры показала, что на это ушло не более семи секунд.

Ранее клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Наталия Губарева раскрыла пользу стресса для организма.

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