Психолог привел примеры ускорения и замедления времени

Примеры ускорения и замедления времени привел в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. По его словам, это случается в стрессовых ситуациях и от скуки.

«В стрессовой ситуации время часто ускоряется. Точно также, как когда вы заняты чем-то интересным. И наоборот, когда вам скучно, время может тянуться крайне медленно. Восприятие времени также сильно изменяется в гипнотическом трансе. Иногда человеку кажется, что транс длился 7-10 минут, а на самом деле, он шел минут 35-40», — объяснил Долгов.

В пример эксперт привел ситуацию из жизни, когда на одном из первых прыжков с парашютом не мог найти так называемую «бобышку» для его раскрытия. Ему казалось, что поиски затянулись на 20 минут. Запись полета с камеры показала, что на это ушло не более семи секунд.

Ранее клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Наталия Губарева раскрыла пользу стресса для организма.