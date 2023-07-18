Птицу обнаружили в кухонной вытяжке московской квартиры

В кухонной вытяжке квартиры на востоке Москвы обнаружили стрижа. О спасении птицы сообщил Telegram-канал общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

«В 5-м проезде Подбельского из кухонной вытяжки экипаж деблокировал стрижа», — говорится в сообщении.

У птицы выявили ожог правой стороны тела и крыла, болевой шок и истощение. Стрижа передали под присмотр волонтера. Уточняется, что сейчас птице стало лучше.

Ранее в Подмосковье птицы насмерть разбились об уличные шумозащитные экраны. По имеющейся информации, работники дорожных служб помыли прозрачную верхнюю часть экранов и птицы перестали различать преграду.