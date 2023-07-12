20:29, 12 июля 2023
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Разбившиеся о шумозащитные экраны птицы в Подмосковье попали на видео
Птицы насмерть разбились о шумозащитные экраны на Ярославском шоссе.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»
Птицы насмерть разбились о прозрачные шумозащитные экраны на Ярославском шоссе, сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».
По имеющейся информации, работники дорожных служб помыли прозрачную верхнюю часть шумозащитных экранов. Теперь птицы не видят преграды, врезаются в ограждение на скорости и погибают от удара на месте.
Ранее сообщалось, что вылетевший из Новокузнецка в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за попавшей в фюзеляж птицы.