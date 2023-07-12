Разбившиеся о шумозащитные экраны птицы в Подмосковье попали на видео

По имеющейся информации, работники дорожных служб помыли прозрачную верхнюю часть шумозащитных экранов. Теперь птицы не видят преграды, врезаются в ограждение на скорости и погибают от удара на месте.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Новокузнецка в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за попавшей в фюзеляж птицы.