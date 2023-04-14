Стал известен срок открытия магазинов Pull&Bear под новым названием

Срок открытия магазинов Pull&Bear под новым названием сообщили на официальном сайте. Отмечается, что сеть заработает под брендом Dub.

«Мы стартуем через несколько недель. Пока не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся», — говорится в официальном заявлении.

Магазины одежды под новым названием откроются как в Москве, так и в Подмосковье. Их можно будет посетить в 13 торговых центрах столицы: «Авиапарке», «Весна!», «Европейском», «Европолисе Ростокино», «Мега» в Теплом стане, «Метрополисе», «Океании», «Ривьере», «Саларисе», Columbus, «Vegas Каширское», «Крокус Сити» и «Кунцево». Еще один Dub появится в области — в торгово-развлекательном центре «Мега Химки».

Ранее был назван срок открытия московских магазинов Zara и Bershka под новыми названиями.