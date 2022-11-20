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19:53, 20 ноября 2022
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«Пушистый пассажир» в московском метро умилил пользователей сети

«Пушистый пассажир» в московском метро умилил пользователей сети
Фото: Алиска Панфёрова / страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

В столичном метро заметили «пушистого пассажира» — карликовую свинью, сидящую на руках у девушки. Фотографию из вагона опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте». На кадрах пассажирка держит минипига одной рукой.

«Прелесть какая», «Хороший поросенок», «Я хочу такого минипига», — умилились размером и внешним видом домашней свиньи пользователи сети.

Нашлись и те, кто отрицательно отнесся к проезду животного в метро. «Таким макаром можно и корову везти в метро», «Дожили. Давайте еще козу, гусей и другой скот в метро провозить», — возмутились фолловеры. Кто-то поинтересовался, заплатил ли хозяин минипига за билет для питомца.

Ранее в московском метро заметили нутрию. Фотография животного, сидящего у ног хозяина на полу вагона, вызвала бурную реакцию в сети.

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