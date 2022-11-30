Синоптик пообещал москвичам «пушкинскую погоду»

«Пушкинскую погоду» — мороз и солнце — пообещал жителям Москвы в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температурные показатели в среду, 30 ноября, окажутся ниже климатической нормы на 6-7 градусов.

«Как написал в свое время Александр Сергеевич — мороз и солнце… — именно такая погода и ждет сегодня жителей столичного региона. Стараниями антициклона облаков в небе будет немного и обойдется без осадков», — написал он.

Температура воздуха составит минус 7-9 градусов, по области — минус 6-11 градусов. В четверг, 1 декабря, облаков в небе станет больше, но по-прежнему обойдется без осадков.

Кроме того, в разговоре с «Вечерней Москвой» метеоролог предупредил горожан о повышенном атмосферном давлении на этой неделе.

«Всю неделю в Москве будет очень высокое атмосферное давление, оно почти на 20 единиц выше нормы. На данный момент оно превысило отметку 767 миллиметров ртутного столба», — заявил он.

Леус порекомендовал метеозависимым людям следить за своим состоянием при таких погодных условиях.

Ранее Леус пообещал жителям Москвы наступление январских морозов с началом декабря. По его словам, пик похолодания придется на 30 ноября, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы.